AZ'er Reijnders na vijfde overwinning op rij: "Deze was wel lelijk"

Het ging niet van een leien dakje, maar AZ won vanavond uiteindelijk wel met 1-0 van FC Groningen. Het betekende daarnaast ook de vijfde overwinning op rij in de eredivisie voor de Alkmaarders. Volgens middenvelder Tijjani Reijnders gaat de ploeg daarom met een goed gevoel de winterstop in. "Het is mooi dat we de inhaalslag hebben gemaakt."

Tijjani Reijnders na de 1-0 winst op Groningen: "Deze was wel lelijk" - NH Sport/Frank van der Meijden

Reijnders mocht tegen FC Groningen voor de vijfde keer dit seizoen vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. "Ik denk dat ik zelf meer gebruik had moeten maken van mijn afstandschot. Ik probeerde het twee keer, maar het was dit keer net niet genoeg", aldus de 23-jarige middenvelder, die in de tweede helft een aantal mogelijkheden kreeg van afstand.

Quote "We kunnen nu genieten van de winterstop en morgen kijken wat onze concurrenten doen" AZ-middenvelder Tijjani Reijnders

AZ-trainer Pascal Jansen zag zijn ploeg al na vijf minuten met een man meer komen te staan tegen de Groningers. "Mensen kunnen dan gaan denken dat het een walkover wordt, maar in de praktijk is dat niet altijd zo. En dat bleek vanavond maar weer", aldus Jansen, die zag dat zijn ploeg maar moeilijk tot grote kansen kon komen ondanks de overtalsituatie.

Pascal Jansen: "Mensen denken dan snel dat het een walkover wordt" - NH Sport/Frank van der Meijden

Goed uiteinde Door de overwinning sluit AZ het jaar 2021 af met een goed gevoel. "Het was een turbulent jaar", zegt Jansen. "We hebben er hard voor gewerkt. We gaan nu uitrusten en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Hopelijk kunnen we deze lijn dan doortrekken." Door de overwinning klimt AZ naar de vijfde plaats in de eredivisie. FC Twente kan morgen deze plek overnemen als het wint bij FC Utrecht. Op zondag 16 januari hervatten de Alkmaarders de competitie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Pascal Jansen: "Individuele klasse was nodig om wedstrijd open te breken" - NH Sport/Frank van der Meijden

Lees ook Sport AZ sluit jaar af met moeizame overwinning op tiental FC Groningen