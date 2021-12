Buitenbaden Noorderparkbad en De Mirandabad in Amsterdam open tijdens lockdown

Ook dit jaar kan tijdens de lockdown in buitenbaden in de stad worden gezwommen. Momenteel is het al mogelijk om in het buitenband van het De Mirandabad in Zuid te zwemmen, vanaf 29 december komt daar het buitenbad van het Noorderparkbad in Noord bij.

Normaal sluiten de buitenbaden op 1 september. Door de lockdown zijn nu ook de binnenbaden gesloten. "Afgelopen winter hebben we gezien hoe groot het animo voor zwemmen in de buitenbaden was. Daarom hebben we besloten om ook dit jaar de buitenbaden te openen tijdens de lockdown", laat Simone Kukenheim (Sport) weten.

"Zo kunnen Amsterdammers in deze lastige tijd waarin veel niet mag, in beweging blijven en hun zinnen verzetten. Bewegen is niet alleen fijn, maar draagt ook bij aan de gezondheid en daarmee aan de weerbaarheid van mensen."

Wetsuit en badmuts

De temperatuur van het zwemwater schommelt ergens tussen de 18 en 21 graden. Als het 's nachts gevroren heeft, kan het kouder zijn. Zwemmers wordt aangeraden een wetsuit en badmuts te dragen.

Omkleden kan in het Noorderparkbad in een buitenkleedruimte. Bij het De Mirandabad kunnen zwemmers zich aan de rand van het zwembad omkleden, of in een speciaal neergezette tent. De buitenbaden zijn van 9.00 tot 16.00 uur geopend.