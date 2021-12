AZ sluit jaar af met moeizame overwinning op tiental FC Groningen

AZ heeft 2021 afgesloten met een zwaarbevochten overwinning op FC Groningen. In Alkmaar werd het uiteindelijk 1-0 door een doelpunt in de tweede helft van Jesper Karlsson. AZ werd al vroeg in de wedstrijd in het zadel geholpen door een rode kaart voor Neraysho Kasanwirjo.

Neraysho Kasanwirjo krijgt rood na een overtreding op Dani de Wit - Orange Pictures

Al in de vierde minuut kreeg Kasanwirjo namens de bezoekers een rode kaart. De van Ajax overgekomen verdediger kwam te laat en raakte het kuitbeen van Dani de Wit. Door de ondertalsituatie werd FC Groningen gelijk al gedwongen om veelvuldig te verdedigen. AZ leek al snel te gaan profiteren van de rode kaart nadat Yukinara Sugawara in de elfde minuut schitterende raak volleerde na een voorzet vanaf links. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Geen doelpunten ondanks overwicht In het restant van de eerste helft moest AZ het spel maken, maar tot grote kansen kwam het niet. Een afstandsschot van Tijjani Reijnders was het meest gevaarlijk. De inzet van de middenvelder ging echter via een been van een Groninger rakelings langs het doel. Beide ploegen zochten daarom zonder te scoren de kleedkamer op voor de rust. Tekst gaat verder onder de foto

Jesper Karlsson krijgt de felicitaties na de 1-0 voor AZ - Pro Shots / Vincent de Vries

Na de rust bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde. Groningen werd teruggedrongen in het eigen strafschopgebied en AZ ging op zoek naar de openingstreffer. Uiteindelijk brak AZ in de 68e minuut het verzet van de Groningers. Karlsson trok vanaf links naar binnen en schoot de bal schitterend in de verre hoek achter doelman Peter Leeuwenburgh. Bevrijdende treffer Na de bevrijdende 1-0 kon AZ doorgaan met vrijuit voetballen en leek het weinig te duchten te hebben van het tiental van FC Groningen. Toch kwam de grootste kans in het laatste kwartier voor het doel van Peter Vindahl. Damil Dankerlui stuitte op de Deense doelman en in de rebound schoot Romano Postema rakelings naast. Uiteindelijk sleepte AZ de 1-0 overwinning over de streep en boekte het zo zijn zesde zege op rij in de eredivisie. Door de overwinning klimt AZ naar de vijfde plaats in de eredivisie. FC Twente kan morgen deze plek overnemen als het wint bij FC Utrecht. Op zondag 16 januari hervatten de Alkmaarders de competitie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Barasi/53), Hatzidiakos (Beukema/46), Martins Indi, Wijndal (Aboukhlal/83); Clasie, Reijnders, De Wit; Sugawara, Gudmundsson, Karlsson