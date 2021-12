Mark Laan uit Venhuizen doet wederom mee met zware Dakar Rally

Venhuizer Mark Laan van Het Firemen Dakarteam vertrekt op Tweede Kerstdag naar Saudi Arabië, voor de start van de 44e editie van de beroemde Dakar rally.

Het is niet de eerste keer dat Mark meereist als navigator van het Firemen Dakarteam. Vorig jaar bekleedde hij dezelfde functie, maar kwam hij samen met zijn teamgenoten in een zware crash terecht waardoor ze uitvielen. Afgelopen jaar is er echter keihard gewerkt door het team om de wagen voor de 44e editie van Dakar weer klaar te krijgen.

Quote "Wat voor ons belangrijk is, is dat we dit jaar in ieder geval finishen MArk Laan, Fireman Dakarteam

De concurrentie is aankomend jaar wederom moordend, vertelt Mark. "Er doen zeker tussen de 20 en 25 auto’s mee, die net als ons in de top 10 horen. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat we dit jaar in ieder geval finishen." Het hele interview met Mark Laan kun je hieronder terugkijken.