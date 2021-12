Amsterdamse studenten verbaasd dat tentamens doorgaan: "Bang voor virus als kerstcadeau"

Bij de IWO, een locatie bij het AMC in Zuidoost, maken studenten hun tentamens in meerdere zalen waar zo'n 300 studenten in kunnen. Bij sommige faculteiten zijn er zelfs 600 tot 1.000 studenten aanwezig in het IWO-gebouw.

Sommige studenten vinden dit niet fijn, zoals rechtenstudent Meira: "Ik ben bang om besmet te raken zo vlak voor de feestdagen. Daarom laat ik het tentamen van vandaag aan mij voorbijgaan. Ik loop hierdoor ook studievertraging op. Ik vind dat de UvA hierin geen verantwoordelijkheid neemt."