Middelbare scholen Zuid-Kennemerland schrappen fysieke open dagen

De besturen van middelbare scholen in de regio Zuid-Kennemerland hebben vanwege de coronasituatie besloten om alle fysieke open dagen te schrappen. In plaats daarvan zullen alle geplande open dagen digitaal plaatsvinden. "We balen als een stekker", aldus Truus Vaes, woordvoerder van de besturen van het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland.

"We hebben tot het laatste moment gewacht met het nemen van dit besluit, maar gezien de recente richtlijnen en protocollen zijn fysieke open dagen niet mogelijk", aldus Vaes. In eerste instantie hoopten ze nog dat open dagen met behulp van time-slots wel door konden gaan, maar inmiddels is ook die mogelijkheid definitief van de baan.

Het gaat om middelbare scholen in Heemstede, Overveen en Haarlem, hoewel Vaes vermoedt dat de middelbare scholen in de gemeente Velsen hetzelfde besluit zullen nemen. "We hebben besloten om de knoop nu door te hakken om de open dagen digitaal te organiseren, zodat ouders en leerlingen weten waarop ze zich moeten voorbereiden. Maar ook voor leraren is het fijn om helderheid te hebben.”

De meeste scholen hebben inmiddels op hun website het besluit gedeeld en via mail de ouders van achtstegroepers ingelicht die zich voor een open dag hadden aangemeld. “Het is ongelooflijk jammer, maar het kan helaas niet anders”, aldus Vaes.