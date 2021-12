Voor het tweede jaar op rij een vuurwerk inleverpunt tussen Kerst en jaarwisseling

Voor het tweede jaar op rij richt de gemeente Velsen tussen Kerst en oudejaarsavond een vuurwerk inleverpunt in. Het inleverpunt komt aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Dat laat het college van B&W weten aan de gemeenteraad.

"Ook dit jaar hebben we te maken met coronamaatregelen en een landelijk vuurwerkverbod", staat er in het collegebericht. "Samen met het afnemende draagvlak voor de coronamaatregelen, zorgt dat voor extra dynamiek."

De vuurwerkactie is één van de maatregelen om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen. Van de maandag 27 tot en met donderdag 30 december, kan iedereen er tussen tien en vijf uur van zijn rotjes, pijlen en ander knalgoed af.

Nog geen storm

Ook vorig jaar hield de gemeente Velsen een vuurwerk inleveractie voor de IJmond. Voor de feestdagen was het toen onder andere onrustig in Velsen-Noord en Beverwijk, hoewel burgemeester Frank Dales liever het succes van een soortgelijke actie in Alkmaar aanhield als reden voor de actie.

Een jaar geleden liep het in de eerste uren van de actie nog geen storm. Toch beviel de actie goed genoeg om te herhalen.