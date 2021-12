Viraal F1-gezin totaal verrast door succes juichvideo

Bergenaar Chris is totaal overrompeld door het succes van zijn juichvideo. De laatste race van het Formule 1-seizoen plaatste hij een camera in zijn woonkamer om te filmen hoe zijn gezin intens meeleefde met de strijd om het wereldkampioenschap. Inmiddels is het aantal views al ruim de half miljoen gepasseerd.

F1-gezin totaal verrast door succes juichvideo - NH Nieuws

"In de ruim 50 jaar dat ik Formule 1 kijk, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt", aldus Van Vleuten. Dit was voor hem dan ook de reden om een camera te plaatsen. Op deze manier kan hij het belangrijke moment later nog een keertje terugkijken. De camera is tijdens de race wel even uit geweest. De race kende een minder spannende periode waarin Hamilton sneller was dan Verstappen. Toen het duidelijk werd dat Verstappen na de crash van Latifi weer een kans maakte, ging de camera weer aan.

Lees ook Play Alkmaar Play Honderdduizenden mensen zien video reactie Bergense familie op winst Verstappen

Door de grote ontlading zijn Van Vleuten en zijn gezin niet met de camera bezig geweest, sterker nog door alle ontlading waren ze even vergeten dat alles opgenomen werd. Hierdoor heeft de camera nog tot lang na de race gefilmd. Bij het terugkijken van de beelden werd het even spannend omdat de opname stopte vlak voor de finish. "We werden helemaal gek, we dachten dat het er niet op stond." Tot opluchting van de familie bleek dit wel zo te zijn. Veel views Van Vleuten is verrast door de vele views en reacties die hij krijgt op de video, die hij de dag na de race op Youtube plaatste. De reacties komen van over de hele wereld: "F1 is een internationale sport, dus heb ik de video een internationale titel gegeven", vertelt Van Vleuten. De meeste reacties zijn positief, een enkele fan van Lewis Hamilton uit zijn frustratie onder de video.