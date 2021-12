Larense campagne tegen hardrijders keert volgend jaar terug

Door heel Laren werden de afgelopen maanden spandoeken opgehangen om automobilisten op te roepen de voet van het gaspedaal af te halen.

Deze campagne volgde na vele klachten over hardrijders door Laren. De gemeente probeerde dat probleem al eerder aan te pakken door onder meer drempels en verkeersplateaus neer te leggen en de wegen smaller te maken, maar dat hielp niet tegen alle snelheidsduivels. Volgens Laren komt dat "door de steeds meer geavanceerde auto's met onder meer betere vering, demping en een grotere wielbasis die minder 'last' ervaren van zo’n verkeersmaatregel".

Grote attentiewaarde

Of de spandoeken er daadwerkelijk voor hebben gezorgd dat er minder hard gereden wordt, is de vraag. Wel stelt de wethouder dat het probleem door de spandoeken onder de aandacht is gebracht. "Het thema leeft", weet wethouder Ton Stam. "De gemeente heeft tijdens de campagne veel verzoeken gekregen van inwoners om ook elders spandoeken en borden te plaatsen. Hoewel het werkelijke effect op het rijgedrag nog lastig aan te geven is, kunnen we zeker stellen dat de campagne een flinke attentiewaarde heeft gehad."

De grote spandoeken gaan voor nu de kast weer in en zullen volgend voorjaar weer opgehangen worden.