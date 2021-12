Eetcafe Coster 52 stopt na klacht met take away: "We deden het voor de sociale functie"

Je kan bij Coster 52 Haarlem niet meer langs voor een take away chocomel of biertje. Het eetcafé in de Lange Veerstraat heeft daartoe besloten nadat er gisteren handhaving langskwam vanwege overlast. "We deden hetzelfde als tijdens de vorige lockdown, het was zeker geen festival."

Wouter Scheevenhaven baalt dat hij nu geen take away meer kan aanbieden. Volgens de mede-eigenaar was het beleid van de gemeente lang onduidelijk. "We snappen goed dat de gemeente beleid uitvoert van het Rijk. Maar ik heb dat beleid voor deze nieuwe lockdown pas vandaag in de horeca app-groep ontvangen. Daarom deden wij tot gisteren zelfde als tijdens de vorige lockdown: gewoon chocomel en een biertje verkopen aan de deur."

Sociale drankjes

Het verkopen van 'deurdrankjes' doet Scheevenhaven zeker niet voor de omzet. "De enige reden dat we die vier uur take away deden is zodat sommige van onze vaste gasten sociale gezelligheid hebben. Zo konden ze toch even de deur uit en konden ze een kort praatje maken. Het was zeker geen feest. "

De horeca-eigenaar heeft helemaal geen zin in een boete of officiële waarschuwing. "Ik heb nog nooit klachten gehad en ook nog nooit een waarschuwing en dat wil ik graag zo houden. Daarom hebben we besloten geen take away meer te doen. We blijven nu dicht."

De gemeente kon op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet reageren.