Het sportmoment van Thomas Brood: een goed begin is het halve werk bij Van Gaal

Wat was ik trots. De landelijke omroepen visten achter het net en ik had een exclusief interview met bondscoach Louis van Gaal geregeld. De rest van het journaille moest het doen met een persconferentie. Als verslaggever van een regionale omroep lukt dat je niet vaak dus ik was dan ook apetrots.

Thomas Brood en Louis van Gaal - NH Sport

Het voorstel deed ik een aantal weken voordat de bondscoach éénmalig de trainer bij een wedstrijd van Telstar zou worden. Ik belde Steef Hammerstein. De voormalig commercieel directeur van Telstar is inmiddels met pensioen, maar voor dit project werd hij weer van stal gehaald. Ik kon het altijd goed met hem vinden dus ik dacht als ik dit via Hammerstein zou laten lopen dan had ik misschien een kans.

Louis van Gaal weer terug bij Telstar - NH Nieuws

Hammerstein brak een lans voor mij en zo gebeurde het dat ik in de trainerskamer van Telstar een video-interview kon opnemen met Andries Jonker en Louis van Gaal. Qua locatie een hopeloze plek, maar ik wilde natuurlijk niet dat het landelijke journaille mee kon luisteren. Doordat het een interview was met twee personen moest ik wel de handmicrofoon gebruiken. In coronatijden moet je die dan wel op een verlengstuk zetten. Een ding wat ik nooit gebruik en nooit meer ga gebruiken.

Circus Louis van Gaal bij Telstar - NH Nieuws

Microfoon dondert van verlengstuk af Na de training kwamen Louis van Gaal en Andries Jonker zoals afgesproken naar de trainerskamer toe. Stiekem wel een beetje zenuwachtig wilde ik mijn eerste vraag gaan stellen. Nog voordat de microfoon bij de mond van Van Gaal was, dondert de microfoon van het verlengstuk. Wat een amateur ben ik! Ik kon wel door de grond wegzakken. Kijk in de onderstaande video hoe dat er uitziet...

🤡 Een goed begin is het halve werk 🤫 pic.twitter.com/GcPKwLwdyX — Thomas Brood (@ThomasBrood) September 22, 2021

Een lekkere binnenkomer maar niet heus. Gelukkig zag Van Gaal de humor ervan in. Hij reageerde sportief en ik kreeg geen uitbrander. Ik denk nog regelmatig terug aan dit moment en dat verlengstuk heb ik dan ook bij het grof vuil gezet.