Serie-aanrander belaagt vrouwen en wijk zucht onder irritante brugspringers: dit was 2021

In regio Alkmaar gebeurde het afgelopen jaar véél meer dan 'corona', vaccinaties en lockdowns. Zo waren we in de ban van een serie-aanrander en stonden akkers en straten blank na zware buien. In deze laatste dagen van het jaar nemen we je mee in een overzicht van soms heftige en indrukwekkende gebeurtenissen in 2021.

Water'overlast' en een plofkraak in de Alkmaarse binnenstad - Maaike Polder / NH Nieuws

Het nieuwsbericht dat het meest werd gelezen en gedeeld in onze regio is droevig. De dementerende Gerda Mooij (74) raakt in juli tijdens een fietstocht vermist in het duingebied van Bergen. Massaal wordt er naar haar gezocht. Familie, vrienden en buren leven tussen hoop en vrees. Een week later wordt ze gevonden: Gerda is niet meer in leven. Volgens de politie is ze overleden na een noodlottig ongeval.

In mei meldt een 16-jarige Alkmaarder zich samen met zijn ouders bij de politie. Dit gebeurde nadat de politie een foto heeft gedeeld van de mogelijke aanrander, die in Alkmaar tientallen vrouwen bij de billen heeft gegrepen. De reeks incidenten begon in september van 2020 en de laatste vrouw meldde zich dit voorjaar. Inmiddels weten we dat het Openbaar Ministerie de tiener gaat vervolgen voor vier aanrandingen. Voor het resterende aantal geldt dat er niet genoeg bewijs is om de jongen eraan te koppelen, of dat ze mogelijk door iemand anders zijn gepleegd. Goed nieuws: er hebben zich geen nieuwe slachtoffers meer gemeld. Rechtszaak doodrijden Ilayda Dan de langverwachte rechtszaak over de overleden Ilayda (15): zij werd tijdens het oversteken over de Waardse Westtangent aangereden door Rutger H. Tweeënhalf jaar na het dramatische ongeluk stond het gezin van het Waardse meisje oog in oog met de verdachte. Hij hoorde acht maanden cel en drie jaar rijontzegging tegen zich eisen. De uitspraak is op zes januari.

Clusterbuien in juni zorgden voor gigantische wateroverlast. In Noord-Holland had vooral onze regio het zwaar te verduren. Zo zette de hevige regenval niet alleen talloze straten, maar ook het ziekenhuis in Alkmaar, een winkelcentrum in Castricum en een verpleeghuis in Bergen gedeeltelijk blank. Maar ook huizen en kelders liepen vol. Onderstaande video van de spontane zwempartij onder een Alkmaarse spoorburg ging viraal:

Waterpret spoorbrug Alkmaar - NH Nieuws

Maar voor akkerbouwers was de enorme regenval geen pretje: zij zagen hun oogst verloren gaan. De agrarische sector schat dat de schade in de tonnen loopt, ook omdat het water maar moeilijk kon worden afgevoerd.

Het waterschap geeft in een analyse van de aanpak van de overlast later dit jaar toe dat het 'voortaan beter en sneller moet'. Ook de Veiligheidsregio komt met een evaluatie. Ze waarschuwen onder meer voor de poepbacterie die in het rioolwater voorkomt, waardoor de waterpret in bovenstaande video niet zonder gevaar is.

Ook in Heerhugowaard heeft de één plezier van water en krijgt de ander er kopzorgen van: omwonenden van de brug aan de Gibbon vertellen in juni aan NH Nieuws dat ze de wanhoop nabij zijn wat betreft de 'brugspringers': "Ze schreeuwen en bedreigen zelfs mijn kinderen." Er stond al een groot, geel bord om te voorkomen dat jongeren het water in zouden springen en toen dat niet hielp, kwamen er hoge hekken. Maar ook dat houdt de brugspringers niet tegen.

Zelfs hek kan brugspringers niet stoppen: "We worden geterroriseerd" - NH Nieuws

En nog meer waternieuws: harde windstoten, hoog water en monstergolven tijdens het paasweekeinde langs de kust. In Castricum worden strandhuisjes en delen van paviljoens weggeslagen. "Dit heb ik in dertig jaar niet eerder meegemaakt", stelt de uitbater van Bad Noord. "In een woord: bizar." Hij wijt het aan een verzwakte zandbank of een mogelijk gat er in.

Hele straat verwoest Een enorme explosie klinkt in het holst van de nacht van 24 september: een plofkraak in de Alkmaarse Achterstraat heeft zo'n beetje alle ramen daar vernield. Ook zijn nog twee explosieven opgeruimd. De eigenaar van een net geopende dönerzaak is in tranen.

Nog geen arrestaties voor plofkraak Alkmaar: dit gebeurde er vannacht

Van de daders ontbreekt nog steeds ieder spoor. We weten wel dat ze vermoedelijk ook het hek van de politie hebben gesaboteerd even voor de aanslag: een ongekende, gewetenloze actie, stelt de politiebond.

Gewelddadige overvallers In de regio's Alkmaar en West-Friesland is een overvalbende actief. De groep heeft het op cash geld voorzien en schuwt geweld niet. Berkhouter Sjaak Groot (72) wordt in juni door de bende gedood. Volgens de politie kan de groep worden gelinkt aan zeker zes gewelddadige overvallen. Naast de dodelijke overval gaat het onder meer om een gewelddadige woningoverval in Heerhugowaard en het neerschieten van een bewoner van een woning in Noord-Scharwoude. Drie verdachten zijn inmiddels gearresteerd. Verder viel de Alkmaarse coalitie uiteen na een motie van wantrouwen, woedde de vogelgriep in de Schermer, reed een automobilist een groep jonge fietsers aan met één dode tot gevolg en was er een schietgevecht in Bergen aan Zee om Colombiaanse coke. Lees de artikelen hieronder.

En waar is dan al het goede en mooie nieuws uit Alkmaar en omstreken? Geen zorgen. We sluiten het jaar af met een overzicht van de leuke en fijne nieuwsverhalen.