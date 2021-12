Aantal Gooise coronabesmettingen daalt verder, minder ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week wederom gedaald ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe positieve tests ligt een kleine achttien procent lager. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in vrijwel alle Gooise gemeenten afgenomen, behalve in Laren. Daar ligt het aantal positieve tests iets hoger dan een week geleden.

Afgelopen week zijn er in Laren per 100.000 inwoners 682,6 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 77 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 65 mensen een week eerder.

Huizen heeft van de hele regio nog relatief de meeste besmettingen. Daar werden afgelopen week per 100.000 inwoners 845,6 mensen positief getest. Dat komt neer op 349 coronabesmettingen, vergeleken met 364 een week geleden

Flinke daling in Blaricum

Blaricum had een week geleden nog het hoogste aantal coronabesmettingen van de hele regio, maar laat nu juist de snelste daling zien. In de gemeente werden afgelopen week per 100.000 inwoners 719,2 mensen positief getest. Dat komt neer op 83 mensen. Een week geleden waren dat nog 136 mensen.

Ook alle andere Gooise gemeenten melden lagere cijfers.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: