Jonge vogelaar (9) fotografeert bijzondere Siberische braamsluiper

Vogelaars zijn er in alle soorten en maten. Owen Soerodikromo is er vroeg bij. Klein als hij is met zijn negen jaar, is Owen een serieuze liefhebber die weet waar hij over praat. In Overveen legde Owen de Siberische braamsluiper vast. Een vogeltje dat de meesten van ons nog niet van een mus weten te onderscheiden.

Zoals het een echte vogelaar betaamt, houdt Owen altijden andere sites in de gaten om te zien of er iets bijzonders in de buurt is gesignaleerd. "Vorige week zei mijn vriend: er zit een Siberische braamsluiper in Overveen, een half uur rijden. Dus 3 dagen later ging ik naar de Siberische braamsluiper. Ik zat in de auto en ik dacht: wat als we hem niet zien? Wat als hij er niet meer zit? Na een half uur zat ie in de boom. Ik was helemaal blij en maakte snel een foto. Het enige wat je hoorde was klikklikklik toen vloog hij heel mooi in de struik helemaal vrij, dus het was weer klikklikklik. Toen zat hij bij het voederhuisje en toen was de vogel weg. Ik dacht: yes! Yes! Eindelijk een Siberische braamsluiper. Ik was helemaal blij dat het gelukt was." Dat vinden wij nou mooi.