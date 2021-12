Verdere daling nieuwe coronabesmettingen in Noordkop, wel opvallende stijging Texel

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is verder gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat komt vooral door dalingen in Den Helder en Schagen. Texel laat juist een ander beeld zien, daar is in een week tijd het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna verdubbeld.

Ondanks een forse daling telt de gemeente Den Helder nog altijd de meeste nieuwe coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 666,1 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat daar de afgelopen week 375 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 485.

Ook in de gemeente Schagen is het aantal besmettingen gedaald: van 311 nieuwe coronabesmettingen twee weken geleden naar 251 besmettingen vorige week. In de gemeente Hollands Kroon is het juist licht gestegen: van 311 naar 318.

Hoewel op Texel het aantal laag blijft, is er wel een opvallende stijging te zien. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 648,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat daar de afgelopen week 88 personen positief zijn getest op corona. Dit waren er een week ervoor nog 'slechts' 47. Waar deze stijging door komt, is niet bekend.

Ziekenhuis

Er zijn afgelopen week zes inwoners uit de Kop van Noord-Holland opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting: twee uit de gemeente Den Helder, twee uit de gemeente Schagen en twee uit de gemeente Hollands Kroon. Daarnaast zijn er afgelopen week zeven mensen overleden als gevolg van corona: vijf uit Schagen en twee uit Den Helder.

Wel lijkt het aantal ziekenhuisopnames wegens corona te dalen, als wordt gekeken naar de cijfers van de afgelopen twee weken. Zo zijn er de vorige twee weken 26 mensen uit de Noordkop opgenomen in het ziekenhuis, 6 mensen overleden in die periode.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: