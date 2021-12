Speciale Corona-unit in Jacobkliniek om ziekenhuizen te ontlasten

De beschermde pakken zijn aan en zuurstofapparatuur staat weer klaar. Opnieuw is er in revalidatiecentrum Jacobkliniek in Haarlem een aparte covidafdeling ingericht. De veertien plekken zijn er voornamelijk om ziekenhuizen te ontlasten.

In de Jacobkliniek wordt laag intensieve revalidatiezorg geboden. De corona-afdeling zit op een gedeelte van de vierde verdieping van het gebouw en staat los van de zorg die er wordt gegeven. Wel is er volgens Van den Berge nog ruimte om op te schalen, als dat nodig is.

Veel coronapatiënten die op de unit liggen, komen uit het Spaarne Gasthuis. "Ze zijn nog te ziek om thuis verder te herstellen, maar kunnen ook niet meer in ziekenhuis blijven", zegt Caroline van den Berge van de overkoepelde organisatie Sint Jacob. "Ze vallen eigenlijk tussen hun huis en het ziekenhuis in."

"We weten hoe zwaar coronazorg is"

Tijdens verschillende overleggen tussen zorgorganisaties in Zuid-Kennemerland kwam het verzoek bij Sint Jacob terecht om de afdeling weer te openen. "Inmiddels is de unit open en is die bijna constant vol", vertelt Nancy Weema, manager van de Jacobkliniek.

"Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ketenzorg door het opvangen van de vele coronapatiënten."

Weema is trots op haar medewerkers. "Vanuit onze eerdere ervaring met de covid-unit weten we hoe zwaar het verlenen van de zorg is. Ik heb dan ook veel bewondering voor het team dat 24 uur per dag met energie en betrokkenheid deze cliënten verzorgd."