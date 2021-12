Bergen wil gasvelden niet versneld laten leegpompen: 'Van beloftes merken wij niets'

Bergen heeft Stef Blok, demissionair minister van van Economische Zaken en Klimaat, verzocht om de gasvelden in Bergen niet versneld leeg te pompen. Die versnelde gaswinning is onderdeel van een eerder besloten winningsbesluit voor diverse gasvelden in Noord-Holland, waaronder die onder Bergen aan Zee en Groet.

Het Bergense college stuurde vorige week een brief naar het ministerie. De brief is ondertekend door burgemeester Lars Voskuil. Hiermee geeft hij het gevraagde advies aan Blok over de vergunning die aardgasproducent Taqa recent heeft aangevraagd. Het gaat hierbij om de uitvoering van een al bestaand winningsbesluit.

In 2018 beloofde Eric Wiebes, destijds minister van Economische Zaken en Klimaat, om ook in gemeenten buiten Groningen de gaswinning verder af te bouwen. Sindsdien zijn in diverse gemeenten toch procedures gestart om de bestaande gaswinning te verhogen of nieuwe gaswinning te starten. Het college van Bergen wil 'dat de huidige minister van Economische Zaken zich aan de eerdere belofte te houdt'.

Flinke aardbevingen

"Van die belofte merken wij niets", zegt Wethouder Klaas Valkering. "In onze gemeente worden de gasvelden versneld leeggepompt, waardoor flinke aardbevingen kunnen ontstaan." Volgens Valkering heeft dit gevolgen voor de veiligheid van inwoners van de gemeente Bergen.

In 2019 riep de gemeente Bergen namens een coalitie van gemeenten op om de gaswinning in de zogenaamde 'kleine velden' af te bouwen. Deze kleine velden liggen verspreid over Nederland, vaak in gebieden waar veel mensen wonen. Uit onderzoek van de dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van het ministerie blijkt namelijk dat diverse gemeenten te maken kunnen krijgen met hevige aardbevingen.

In het verleden is Bergen al meerdere keren opgeschrikt door een aardbeving, waardoor scheuren in huizen ontstonden. "Dat heb ik nu allemaal dichtgekit", vertelde een bewoner van Bergen eerder aan NH Nieuws. Hij vreest dat zijn muren het begeven bij nog meer gaswinning. "Dat kan echt niet doorgaan. Dat moet niet. Dan krijg je het nog erger."