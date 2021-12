De opvallendste verhalen van NH Sport: inburgeren met Daniel Adshead

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 10: voormalig Telstar-voetballer Daniel Adshead.

Als huurling van Norwich City droeg hij één seizoen het shirt van Telstar. De destijds 19-jarige middenvelder speelde 28 wedstrijden in de eerste divisie. Om de youngster uit Manchester een beetje een thuisgevoel te geven, nam verslaggever Thomas Brood hem mee naar enkele typisch Noord-Hollandse plekjes. Ook maakte hij kennis met de Hollandse haring en kibbeling.

Afgelopen zomer keer Adshead terug naar Engeland. Norwich City besloot hem opnieuw te verhuren. FC Gillingham is zijn huidige club. In League One speelde Adshead tot dus verre 15 duels.

