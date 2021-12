Gemeente Zaanstad schenkt meer dan 600 kunstwerken aan Zaans Museum

Tussen de kunstwerken die door het Zaans Museum worden overgenomen zit ook een aantal topstukken, zoals werken van Jaap Stellaart en Jan Wolkers. Directeur Marieke Verweij is blij met de schenking. "We gaan er goed voor zorgen. De collectie wordt ook online ontsloten en de meest bijzondere verhalen zijn straks altijd te zien in ons online Thuismuseum."

Beeldende Kunstenaars Regeling

De collectie bestaat voor een groot deel uit BKR-werken. BKR was een sociale regeling, waarbij de gemeente tussen 1949 en 1987 kunst aankocht van lokale kunstenaars. Op die manier is er een interessante collectie ontstaan die volgens Henk Heijen, conservator van het Zaans Museum, een product van zijn tijd is. "In het naoorlogse Nederland waren kunstenaars druk bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Niet langer ging het om landschappen, molens en bloemstillevens: die kunst behoorde tot het verleden. De nieuwe kunst was vooral ruw, expressief en abstract, synchroon met de tijdsgeest van toen."