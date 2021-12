Chefkok Levy ziet zijn zelfgebouwde foodtruck in vlammen opgaan: "Het was m'n baby"

Het jaar had bijna niet slechter kunnen eindigen voor chefkok Levy Salomonsz uit Heemstede. Zijn foodtruck, waarmee hij op bruiloften en andere feesten kookt in binnen- en buitenland, is vannacht in vlammen opgegaan aan de Lorentzkade in Haarlem. De politie heeft een sterk vermoeden dat het om brandstichting gaat.

Levy bekijkt de schade dinsdagochtend bij daglicht. Zijn logo van 'De Wereldcateraar' op de zijkant van wagen is nog ongeschonden, de rest is zwaar beschadigd. "Het moet allemaal nog een beetje tot me doordringen", zegt hij. "Een passerende ambulance heeft de brand als eerste opgemerkt en alarm geslagen."

Normaal parkeert Levy zijn foodtruck altijd op een andere plek. "Maar daar had iemand drie dagen geleden proberen in te breken, dus toen heb ik 'm hier neergezet." Naast een basisschool, in de buurt van huizen. Daar zou zijn 'keuken op wielen' wel veilig kunnen staan, was de gedachte.

Levy wordt vervolgens om kwart over drie in de nacht door de politie gebeld. "Je schrikt je dood en denkt meteen dat er iets met je ouders gebeurd is. Het bleek het twee-na-ergste te zijn. Mijn baby'tje stond in brand."

De Heemstedenaar is vannacht nog gaan kijken op de plek des onheils en zag meteen dat het foute boel was. De cabine is helemaal uitgebrand en achterin, in de keuken, is ook grote schade aangericht. De dader of daders hebben op verschillende punten van de foodtruck brand gesticht.

'Ons levenswerk'

De recherche doet dinsdagochtend nog onderzoek langs de Lorentzkade, agenten gaan de deuren langs om eventuele ooggetuigen te spreken. Stiefvader Maarten komt ook even naar de schade bij daglicht kijken. "We hebben er samen zo'n half jaar aan gewerkt. Het is een beetje ons levenswerk, vreselijk is dit. Het was een fantastisch concept, Levy kon á la carte catering doen aan huis of bijvoorbeeld bij bedrijven. Laatst had hij nog een bruiloft in Luxemburg, dan gaat hij helemaal kant-en-klaar daarheen. Dat is fantastisch, maar het is nu over en uit. Het houdt gewoon op."