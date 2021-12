Van Amsterdam naar Rotterdam: Sam en Bas rennen voor onderzoek naar alvleesklierkanker

Sam van Dalen uit Nieuwe Niedorp en Bas Zuurbier uit Schagen lopen eerste kerstdag een ultraton van zeventig kilometer. Om 7.00 uur ’s ochtends vertrekken zij van het Olympisch Stadion in Amsterdam naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Met de ultraton willen de Noord-Hollanders sponsorgeld ophalen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Het doel van 50.000 euro is eerder deze week al behaald.

Het lopen van tientallen kilometers tijdens de Kerst is voor Sam, met een groot autobedrijf in Opmeer, niets nieuws. Vorig jaar liep hij ook al een marathon op eerste kerstdag, om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Dit deed hij naar aanleiding van het overlijden van de Horinees Lucas Rive, de vader van vriend en collega Joep, op eerste kerstdag 2019. Hij overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker, na een ziekbed van slechts zes weken.

Om die reden organiseerde Sam vorig jaar met collega Laurens op eerste kerstdag een marathon, precies een jaar na het overlijden van Lucas. Dit jaar ligt de lat nog hoger, en loopt hij samen met Bas zeventig kilometer. "We doen niet hetzelfde als vorig jaar, want als je al weet dat we het kunnen halen kijkt niemand meer. Dit is een echte challenge en we gaan ons eraan overgeven", aldus Sam.

Live te volgen

De ultraton van Sam en Bas wordt de hele dag live uitgezonden op de Facebookpagina van Sam. Daarbij wordt er met tafelgasten gesproken, kunnen mensen inbellen en vinden er optredens plaats. Een van de gasten in de uitzending is Casper van Eijck, de arts voor wiens onderzoek de hardlopers geld ophalen.

Ook collega Laurens is dit jaar weer betrokken bij het evenement. "Hij zit in de camera-auto, maar loopt zelf niet mee want hij heeft nog last van zijn knieën van vorig jaar", vertelt Sam. De marathon van vorig jaar was ook live te volgen en hiermee is uiteindelijk 76.000 euro opgehaald. Dit jaar verwachten Bas en Sam de afstand van zeventig kilometer in zeven uur te overbruggen en hopen rond 14.30 uur in Rotterdam aan te komen.

Erasmusbrug

"Vorig jaar zijn we met onze marathon geëindigd in Amsterdam", zegt Sam. "Dus dit jaar ga ik met Bas eigenlijk weer verder waar we gebleven waren." Ook de Erasmusbrug als eindbestemming is symbolisch gekozen. "Dokter van Eijck doet zijn onderzoek in Rotterdam, in het Erasmusziekenhuis." De uitgestippelde route is in werkelijkheid langer dan zeventig kilometer. Dat wordt spannend, want beide hardlopers hebben nooit zo'n lange afstand afgelegd.

Sam is blij dat het doel van € 50.000 zo vroeg al behaald is. "Het is echt niet normaal hoeveel donaties we al gekregen hebben. Bizar dat we voor de start van de ultraton al zoveel geld hebben opgehaald." Hij ziet dit als een bevestiging van het doel, iets waar mensen graag aan doneren.

Van de drieduizend mensen die jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker krijgen, overlijden de meesten binnen een paar maanden. Slechts een op de vijf mensen komt nu in aanmerking voor een behandeling, maar het onderzoek van Casper van Eijck geeft hoop. "Bij een van de patiënten die in behandeling is bij dokter van Eijck slaat de behandeling zo goed aan dat hij zelf alweer aan het trainen is voor een halve marathon. Ze boeken echt succes, daar doen we het voor."