'Uit' eten, maar dan thuis? Albert en Iris zijn door lockdown tijdelijk kok aan huis

De huidige lockdown dwingt ondernemers om opnieuw creatief na te denken. Hierdoor is het uitnodigen van een kok in huis steeds normaler geworden. Ook Albert en Iris, eigenaars van een restaurant in Uithoorn, nemen de keuken bij mensen thuis voor een avondje over. "Op deze manier kunnen we onze passie blijven uitvoeren, en hebben mensen toch een leuke avond."

Het idee ontstond een jaar geleden tijdens de vorige lockdown. "Vrienden van ons nodigden ons uit om bij hun thuis te koken. Dat beviel zo goed dat we het hebben doorgezet", vertelt Iris Kolkmeijer. Zij is samen met haar man, Albert Huls, eigenaar van restaurant Hertog Jan Op 't Water in Uithoorn.

Nu er een nieuwe lockdown is, hebben de twee het oude 'kok-aan-huis-concept' weer in het leven geroepen. Iris: "Het is af en toe wel even wennen, zo'n vreemde keuken. De ene keuken is groter dan ons hele restaurant, en de andere keuken is zo klein dat we veel moeten improviseren."

Improviseren

"Dat improviseren houdt ons creatief en is ook leuk. We waren eens in een keuken van een paar vierkante meter, waar we moesten koken voor een gezin van zeven. De ruimte was beperkt, dus we moesten kratten omgooien om te gebruiken als extra aanrecht. Maar geef ons een gasstel, een oven of een inductieplaat en elke kok is blij", aldus Iris.