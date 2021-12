Jarige carnavalsvereniging blaast optocht af: "Zonde van energie karrenbouwers"

Voor het derde jaar op rij kan de carnavalsoptocht in Sint Maarten niet doorgaan. Vanwege corona heeft het bestuur nu alvast besloten om het evenement, dat anders in het carnavalsweekend van 19, 20 en 21 februari zou plaatsvinden, af te blazen. "We moesten wel een keuze maken", zegt voorzitter Martijn Dijkstra. "Rond deze tijd zou anders het bouwen van de karren en het maken van de pakken beginnen."

Vorig jaar gooide corona ook al roet in het eten, het jaar daarvoor werd de optocht afgeblazen vanwege een stevige storm die over het land trok. Juist vanwege het jubileum, de carnavalsvereniging Sint Knorrenburg bestaat 44 jaar, zou het dorp dit jaar stevig uitpakken. "Ja, mensen wilden dit jaar echt wat extra's doen. Er waren ook oud-deelnemers van de optocht die de koppen weer bij elkaar hadden gestoken om mee te doen. De bouwers moeten schuurruimte regelen. Het is zonde van de tijd, energie en kosten", legt Martijn Dijkstra uit.

Positief

Naast het carnavalsweekend is ook het prinsenbal in januari geschrapt. Toch zal het niet helemaal stil worden in Sint Maarten. "We hebben nog genoeg jubileumactiviteiten die coronaproof zijn", zegt voorzitter Dijkstra. Voor volgend jaar ziet hij de optocht gewoon weer op het programma staan: "We blijven positief. We hebben een enthousiaste groep mensen. Het leeft hier erg in het dorp."