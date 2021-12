NH Airtime vanaf 2022 voortaan om de woensdag op televisie

In de laatste uitzending blikken we terug op het jaar 2021. Net als in 2020 waren er veel minder vluchten op Schiphol. Voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen gunstig: zij konden in 2021 makkelijker landingsrechten op Schiphol veroveren. In deze terugblik zien we er twee: het Canadese Westjet en nieuwkomer Play uit IJsland.

Privéjetmaatschappijen

Ook privéjetmaatschappijen hebben geprofiteerd van de coronacrisis. Dat merken ze ook bij Silverflight op Schiphol-Oost en bij Dynamic Attendants in Wormerveer. Dat bedrijf leidt privéjet-stewardessen op en levert cabinepersoneel aan privéjetmaatschappijen. Vooral mensen met een dikkere portemonnee kiezen vaker voor een privémaatschappij, om het gedoe met lang wachten op gezondheidschecks en drukte op luchthavens te voorkomen.