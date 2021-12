Tata Steel belooft snelle halvering van uitstoot kankerverwekkende stoffen

Tata Steel IJmuiden zegt de uitstoot van PAK's (kankerverwekkende stoffen) in de komende tijd flink te verminderen. Het bedrijf belooft in april volgend jaar half zoveel PAK's uit te stoten als in 2019. Dat komt vooral door twee nieuwe technieken om PAK's uit gassen van verschillende fabrieken te filteren.

In een RIVM-rapport van 2 september werden onder andere PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) aangewezen als grote boosdoeners: met name kinderen tot en met 12 jaar hebben een verhoogde kans op kanker door de hoge concentraties in grof stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel.

Met de komst van een nieuwe milieuinstallatie en een proef met een nieuwe filtertechniek denkt Tata de uitstoot van die schadelijke PAK's met dertig procent te verminderen. Samen met andere plannen uit Tata's Roadmap Plus, zoals maatregelen bij de kooksfabriek 2, zou dat leiden tot een halvering van de PAK's-uitstoot ten opzichte van 2019.

Verwachtingen

De aankondiging van de uitstootreductie schept verwachtingen. Begin deze maand kondigde demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg aan dat hij Tata Steel met alle beschikbare middelen aan de eigen beloftes uit de Roadmap wil houden.

In navolging van het genoemde rapport van het RIVM in september en het Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata Steel een week later namen het Rijk en de provincie zich namelijk publiekelijk voor de teugels bij het bedrijf aan te halen. De vergunningen moeten scherper en de controles beter, verkondigden zij.

'Waarden die wij realistisch achten'

Het genoemde getal van vijftig procent vermindering van de PAK's-uitstoot is voor de rekening van Tata Steel. Een woordvoerder zegt daarover: "Het zijn verwachte waarden die wij realistisch achten. We nemen bestaande uitstootgegevens als uitgangspunt om onze resultaten en de verwachte vermindering van uitstoot mee te vergelijken."

Volgens de Tata-zegsman werkt het bedrijf voor de verbeteringen nauw samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), zijn toezichthouder.

Onzekerheidsmarge

Dat Tata Steel die vijftig procent PAK's-reductie kan halen, daar twijfelt de ODNZKG niet aan. Een woordvoerder: "Maar er zit altijd een onzekerheidsmarge in. Een nageschakelde techniek moet worden ingewerkt, er moet nog aan de knoppen worden gedraaid, de procesomstandigheden kunnen anders zijn. Een nieuwe installatie kan beter of minder dan verwacht werken."

Ook moeten er volgens haar bij nieuwe technieken altijd controlemetingen zijn, en moet Tata die bij deze twee verbeterde technieken nog met de dienst opzetten.

De woordvoerder: "De meetopzet (die aan de meetnormen moet voldoen) wordt afgestemd met de uitstootspecialist van de ODNZKG. Wij beoordelen of de metingen op een juiste manier zijn uitgevoerd en of ze voldoen aan de vergunning."

ODNZKG verwacht in ieder geval niet dat de technieken er later zullen zijn dan beloofd: "We zien op dit moment geen signalen dat Tata Steel dit niet zal halen. Tata Steel heeft diverse vergunningaanvragen gedaan en ze lijken hiermee de genoemde planning te volgen."