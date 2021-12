Uitzetting dreigt voor bewoners wooncomplex Opperdoes: "Diep ravijn volgt"

Elf bewoners van het gezamenlijke woonhuis aan de Kaag in Opperdoes dreigen op straat te komen. Erik Kuiper woont sinds een relatiebreuk ongeveer een jaar in het pand en vreest dat hij door het conflict tussen de huurbaas en de gemeente Medemblik er binnenkort uit moet. "De bewoners vallen dan in een diep ravijn, en komen daar nooit meer uit", zegt Kuiper.

Want in het pand waar hij woont, woont hij samen met 'deukies en kreukies', zoals hij zijn medebewoners noemt. "Mensen met een rugzak die veel hebben meegemaakt en daardoor aan de drank of drugs zijn geraakt, met justitie in aanraking zijn geweest of door een echtscheiding hier terecht zijn gekomen", zegt Erik.

Kuiper richtte zich in een brief tot de gemeente, met het verzoek om met de bewoners in gesprek te gaan en hun niet op straat te zetten. "Sommigen van ons wonen hier al jaren. Maar na al die tijd is het blijkbaar te gevaarlijk en is op straat wonen blijkbaar veiliger en beter voor ons", schrijft hij. Maar op het gespreksverzoek in de brief werd niet ingegaan. Kuiper: "Het is als bezwaarschrift doorgestuurd naar de rechtbank. Ze willen gewoon niet met ons praten!"

Brandveiligheid

De brandveiligheid van het pand is de reden waarom de huurbaas en gemeente in conflict zijn. De eigenaar zou namelijk niet aan de eisen voldoen. Ondanks eerder getroffen maatregelen als brandblussers, camera's en rook- en brandmelders voor de ruim dertig kamers die het wooncomplex telt.

Er komen keer op keer meer eisen bij, stelt advocaat Frederik Barthel namens de huurbaas. "Dit speelt al sinds 2014 en de eisen stapelen zich ieder jaar op. Er wordt nu niet voldaan aan de melding voor brandveilig gebruik, een papierenkwestie. Maar ook moeten er weer nieuwe vluchtroutes komen, dat was nooit eerder ter sprake." Aan de eigenaar zal het niet liggen, die is bereid in het pand te investeren, zegt zijn advocaat. "Maar dan moet er wel met zekerheid toekomstperspectief zijn."