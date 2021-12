Dit zijn de vijf best gelezen verhalen van West-Friesland

Het jaar 2021 nadert zijn einde en voor veel mensen is dit een tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook de West-Friese redactie blikt terug op het nieuws van 2021, met de vijf meest gelezen artikelen. Met daarin onder meer de verkoop van supermarktketen Deen en de van oorsprong Hoogkarspelse Els, die na vijf jaar het stilzwijgen doorbreekt en vertelt over haar ontvoerde man Jeff.

Uit een controlescan blijkt dat er opnieuw slecht nieuws is voor Ronald. De kanker is weg uit zijn oksels, maar wordt gevonden in zijn borst. Er wordt opnieuw een operatie ingepland, maar voor die plaatsvindt, gaat het mis. Ronald wordt met pijn wakker in zijn slaap, een ambulance wordt ingeschakeld en in het ziekenhuis hoort Ronald dat hij twee kwaadaardige uitzaaiingen in zijn hoofd heeft.

In het ziekenhuis wordt een groter stuk, waar het melanoom eerst zat, weggesneden. Artsen zijn bezorgd dat het naar binnen is gegroeid, en mogelijk is uitgezaaid naar zijn lymfeklieren. Dat blijkt na een half jaar het geval te zijn. Ronald moet medicijnen slikken om te zorgen dat zijn kankergezwellen krimpen, waarna hij opnieuw geopereerd moet worden. Veertien klieren worden bij hem verwijderd, waarna blijkt dat er in elf lymfeklieren kanker is aangetroffen.

Het best gelezen artikel van dit jaar is het verhaal van Ronald Vrijman . De 44-jarige Horinees ontdekte drie jaar geleden onder de douche een jeukende moedervlek en besloot dat na te laten kijken door een huisarts. Het blijkt te gaan om een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat wordt weggehaald en voor onderzoek naar een patholoog opgestuurd.

Nadat de tumoren zijn bestraald is er eindelijk goed nieuws voor de 44-jarige Ronald Vrijman. Een tumor is gekrompen, de ander is in grootte gelijk gebleven. Inmiddels is de Horinees weer geopereerd, en zijn alle behandelingen gestopt omdat de kanker stabiel is.

"De eerste vijf jaar blijft het spannend", vertelt Ronald. "We moeten afwachten. Genezen zal het niet, maar ik kan er wel oud mee worden. Nu leef ik van scan tot scan. Als het goed blijft gaan, is het over drie jaar voor mij een chronische ziekte geworden."

Hoewel de kanker zowel lichamelijk als geestelijk een spoor van vernieling heeft achtergelaten blijft Ronald positief. "Mijn kijk op het leven is veranderd. Ik geniet veel meer."

"Daarnaast zie ik het ook als mijn taak om mensen te waarschuwen voor de gevaren van de zon. Volgens mijn vrouw smeer ik de kinderen nu iets té goed in", gaat hij verder. "Mensen om me heen worden soms helemaal gek van me als ik ze vraag of ze zich wel goed hebben ingesmeerd. 'Daar komt hij weer met z'n geouwehoer', denken ze dan. Maar mijn geval staat niet op zichzelf. Ik wou dat ik vaker gesmeerd had."

