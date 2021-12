Wapenarsenaal gevonden in woning in Nieuw-West na wilde achtervolging

Bij de achtervolging op de A2 werden zaterdag 'enorme snelheden' gehaald. Politiemensen hadden gezien hoe er in de Comeniusstraat in Nieuw-West een sporttas werd overgedragen en volgden daarna twee auto's met Belgisch kenteken.

De achtervolging werd vanwege het gevaar voor het andere verkeer gestaakt. Een van de inzittenden gooiden bij de afrit naar Vianen de sporttas uit het raam. Daar bleken drie automatische geweren en een handvuurwapen in te zitten.

Utrecht

Een van de verdachten, een 26-jarige Amsterdammer, werd daarna in Utrecht opnieuw door de politie gezien. Hij is daar opgepakt, net als drie anderen. Op de parkeerplaats werd de tweede auto gezien. Twee inzittenden werden opgepakt.

Daarna viel de politie de woning in de Comeniusstraat binnen. Daar werd een 'compleet wapenarsenaal' gevonden. Het ging om meerdere (automatische) wapens en munitie. Op een foto is een deel van die wapens te zien.

Vrouw

Ook lag er drugs en geld in de woning. Een in de woning aanwezige vrouw, die achttien jaar oud is, werd opgepakt.

Twee van de mannen die bij de ontmoeting Utrecht zijn aangehouden zijn inmiddels vrijgelaten. De vijf andere verdachten worden deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris .