Milena (14) hoort volgend jaar of ze in Nederland mag blijven

Mag Milena in Nederland blijven? Het verlossende antwoord op die vraag volgt pas in het nieuwe jaar. Dat laat juriste Eliza Tsjoepieva aan NH Nieuws/WEEFF weten. "Het is teleurstellend. De onzekerheid neemt weer toe, maar we blijven positief."

De zenuwen gierden door het lichaam van Milena, maar toen de hoorzitting was afgerond, kwam de opluchting - Tom de Vos

Op 24 november ging de 14-jarige Milena, samen met haar juriste Eliza Tsjoepieva, nog in gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Milena kreeg toen opnieuw de kans om tijdens de hoorzitting haar situatie uit te leggen en alle vragen van het IND te beantwoorden. Binnen een paar weken, dus nog voor de kerst, zou de uitvoeringsorganisatie met een beslissing komen. Het tweetal hield een goed gevoel over aan het gesprek, maar Milena en Tsjoepieva hebben vorige week toch te horen gekregen dat ze het verlossende antwoord pas volgend jaar te horen zullen krijgen. Onduidelijkheid "Ik heb een onaangenaam gesprek met de beslismedewerker van de IND gehad”, vertelt juriste Eliza Tsjoepieva aan NH Nieuws/WEEFF. "We zouden voor kerst eigenlijk een antwoord krijgen, maar na drie weken wachten heb ik de uitvoeringsorganisatie zelf gebeld. Hoe zit het nou precies?" De beslismedewerker gaf echter aan dat zij volgend jaar pas met een beslissing komen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. "Het is teleurstellend. De onzekerheid neemt weer toe, maar we blijven positief. Hopelijk komen ze begin volgend jaar met een antwoord." Ook voor Milena en haar familie kwam het nieuws hard binnen, zo vertelt Tsjoepieva. "Ik hoorde het aan haar stem. De moed zonk haar in de schoenen. Ze willen aan het begin van het jaar een nieuwe start maken. Met meer duidelijkheid, maar dat lukt nu niet. Ze voelen zich machteloos en maken zich zorgen." De onderliggende oorzaak van het probleem is volgens de juriste dat de IND te lang wacht met beslissingen maken, waardoor kinderen geworteld raken in de Nederlandse samenleving. "Dat probleem moet opgelost worden, hoe dan ook. Ze wachten al zo lang." Ondergedoken De 14-jarige Milena zit met haar ouders, broertjes en zusjes al twee jaar ondergedoken op een kleine zolder in Grootebroek. Anders dan toegezegd hoort de tiener pas volgend jaar of ze in Nederland mag blijven. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden.

Petitie Milena blijft in de tussentijd druk in de weer om steun te vinden voor haar petitie die door Tsjoepieva is opgezet. Deze is inmiddels ruim 20.000 keer ondertekend.