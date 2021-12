Larense politiek wil kermis ook volgend jaar kleiner en langer

De Larense kermis zou ook volgend jaar zomer kleiner van opzet moeten worden, maar langer moeten duren dan normaal. Dat menen raadspartijen Larens Behoud, Liberaal Laren en de VVD. De partijen wijzen naar de kermis van afgelopen zomer toen de opzet van de kermis ook al kleiner was. Dat is veel Laarders goed bevallen.

De Larense kermis was afgelopen jaar voor het eerst kleiner van opzet vanwege de coronamaatregelen. De kermisattracties stonden alleen op Plein 1945 en niet ook nog op het aangrenzende Zevenend en de Sint Janstraat. Daarnaast stonden er nog eens kinderattracties op de Brink, rond de bekende poffertjeskraam.

De kermis duurde wel wat langer dan normaal. De kermis staat er normaal zes dagen, maar dat werd afgelopen jaar verlengd tot negen dagen.

De kleinere opzet is goed bevallen, zo stelt de politiek. Doordat de kermis kleiner was dan normaal - en de attracties beperkt werden tot alleen het plein - was de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer door Laren veel beter. Daarnaast had de kermis meer een sfeer van een dorpsfeest en dat stemde tot tevredenheid.

Komende jaren

Als het aan de Larense politiek ligt, gaat de kermis ook de komende jaren door zoals afgelopen zomer. De politiek stelt dat de kermis daar zelf ook wel oren naar heeft. De organisatie vindt de kleinere opzet prima, als dat maar betekent dat de kermis ook negen dagen mag duren.

De langere kermis is nodig om de kermisexploitanten meer zekerheid te geven van goede inkomsten. De kermis zegt ook dat de aanpassingen helpen om ook de komende jaren genoeg vrijwilligers te hebben.

Larens Behoud, Liberaal Laren en de VVD roepen burgemeester en wethouders nu op om vast te leggen dat de kermis voortaan kleiner van opzet blijft, maar dus wel langer mag duren. De gemeenteraad moet dat voorstel morgen nog wel bespreken, maar de drie partijen hebben al een ruime meerderheid in de raad.