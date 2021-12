Eerste nacht met vorst voor deze winter: sneeuw met kerst wordt toch nog spannend

Het was een koud nachtje, weet iedereen die vanmorgen vroeg bij de auto stond met de krabber in handen. Het begin van de astronomische winter was in stijl, met de eerste matige vorst van het jaar. Vorig jaar was de eerste vorstdag drie weken eerder.

"Er is weinig bewolking, het valt hier met de mist reuze mee. Het heeft in de meeste plaatsen in de provincie zo'n 3 graden gevroren. In het binnenland, buiten onze provincie, was de vorst matig, wat betekent dat het 5 graden onder nul was. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 3 tot 4 graden, met een zonnetje en hier en daar wat mist", aldus Jan Visser.

Morgen is het beeld ongeveer hetzelfde, met wederom een koude nacht en een zonnige dag. Overmorgen, donderdag dus, loopt de temperatuur wat verder op door een lagedrukgebied dat op dit moment boven de Atlantische Oceaan hangt. Dat zorgt voor milde temperaturen: donderdag en vrijdag kan het wel zo'n 9 graden worden.

Witte kerst?

Een witte kerst leek lange tijd buiten handbereik, maar de koude lucht boven Noord-Europa lijkt toch de overhand te gaan krijgen op Tweede Kerstdag. "Die lucht wordt wat naar het zuiden geduwd. In het zuiden en midden van Nederland zal het ruim boven het vriespunt blijven, maar in het noorden van onze provincie is kans op wat natte sneeuw op Tweede Kerstdag, en in het noordoosten van het land zou zelfs een pak sneeuw kunnen vallen."