Douane vindt tassen met Colombiaanse coke op kolenschip in IJmuidense haven

In de IJmuidense haven is afgelopen vrijdag bijna veertig kilo cocaïne onderschept. De drugs lagen aan boord van een schip met kolen dat afkomstig was uit Colombia. Er is nog niemand voor gearresteerd.

Dit meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Doorgaans worden schepen uit Zuid-Amerika extra door de douane gecontroleerd, mede omdat in die regio coke wordt geproduceerd. Het zou in dit geval gaan om een reguliere controle.

Er lag in totaal ongeveer 37 kilo coke op het kolenschip en de drugs zaten verstopt in tassen. Na de vondst vrijdag is alles vernietigd.

De zaak ligt nu voor verder onderzoek bij het Amsterdamse HARC-team (Hit And Run Cargo): dat is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie.

Meerdere vondsten

In mei van dit jaar werd vijftien kilo coke onderschept met een straatwaarde van 375.000 euro. Ook dat schip kwam uit Colombia. Maar naast op schepen worden de drugs ook weleens gevonden in het gebied rondom de haven: in februari 2019 trof de politie in een loods in de Kromhoutstraat. De drugs hadden destijds een straatwaarde 20 miljoen euro.