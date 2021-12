Spectaculair gelijkspel Jong AZ, Helmond Sport houdt Jong Ajax in bedwang

In de eerste divisie heeft Jong AZ het jaar afgesloten met een doelpuntrijk gelijkspel. In Wijdewormer speelde de ploeg van trainer Maarten Martens met 3-3 gelijk tegen FC Den Bosch. Jong Ajax had grote moeite met Helmond Sport en kwam niet verder dan 1-1.

Op Sportcomplex Wijdewormer knalden beide ploegen uit de startblokken. Na dertien minuten opende Preben Stiers de score voor FC Den Bosch, maar een minuut later werkte Zico Buurmeester een voorzet van Mo Taabouni binnen: 1-1. Voor de rust leek Den Bosch hard weg te lopen dankzij een treffer van Jizz Hornkamp en een strafschop in de 38ste minuut. Deze werd echter gemist door de spits, waardoor de 1-2 bij rust op het scorebord stond.

Jong Ajax - Helmond Sport

De Amsterdammers waren in de openingsfase heer en meester tegen Helmond Sport. De ploeg van trainer John Heitinga, die vooraf de prijs voor beste trainer van de tweede periode ontving, had via Kristian Hlynsson op voorsprong moeten staan. Hij miste een opgelegde kans. Het tempo bij Ajax lag te laag, maar Helmond Sport was niet in staat het de thuisploeg lastig te maken.

Tien minuten na rust zette Jellert van Landschoot de bezoekers tegen de verhouding in op voorsprong. De eerste de beste kans voor de Brabanders was direct raak. In de 70e minuut bracht een standaardsituatie Jong Ajax op gelijke hoogte; Enric Llansana kopte raak uit een corner. Na de gelijkmaker kreeg Hlynsson nog een grote kans, maar doelman Havekotte bracht knap redding. De bezoekers slaagden erin om stand te houden in Amsterdam en vertrokken met een punt richting Noord-Brabant.

Opstelling Jong Ajax: Gorter, Van Gelderen, Llansana, Musampa, Salah-Eddine (Van der Sloot/71), Warmerdam (Douglas/83), Fitz-Jim (Martha/71), Hlynsson, Van Axel Dongen (Rasmussen/60), De Waal (Baas/71), Ünüvar

Jong Ajax sluit het kalenderjaar af als vijfde met 37 punten uit 20 duels. Jong AZ klimt dankzij het gelijkspel een plek en staat veertiende met 22 punten uit 20 wedstrijden.