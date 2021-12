Ex-gemeenteraadslid Heemskerk verdacht van seksuele afpersing

Zichzelf fotograferen met een penisklem, kuisheidsgordel of luier: daartoe zou het vroegere Heemskerkse raadslid Donny van den Berg meerdere mannen hebben gedwongen in de tijd dat hij ook actief was in de raad. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. Het beeldmateriaal zou hij hebben gebruikt als afpersingsmiddel om geld of meer naaktbeelden te krijgen.