Lockdown aan, winkels weer dicht; maar oliebollen, gebak en pindakaas kan nog wel

Voor velen kwam de lockdown die afgelopen zaterdag werd afgekondigd als een verrassing. Opnieuw moeten onder andere bioscopen, winkels en horeca hun deuren sluiten. Toch is er een aantal winkels in het centrum van Haarlem die de deuren wel open mag houden.

Veel klanten heeft Brad Beukema nog niet gezien in zijn winkel vandaag. Ondanks de lockdown mocht hij vanochtend wel de winkeldeuren openen om klanten te ontvangen en dat is toch opvallend. Zijn winkel verkoopt namelijk alleen maar pindakaasproducten.

Pindakaas is essentieel

“We verkopen pindakaas en worden gezien als een essentiële winkel. Pindakaas is voedzaam, lekker en mensen eten het.”

Beukema vindt het dan ook helemaal niet raar dat hij wel klanten mag ontvangen in de pindakaaswinkel waar hij store manager is. ”Pindakaas is enorm lekker en mensen houden van pindakaas: ze zijn blij dat wij open mogen.”

Even verderop in de straat brand er licht bij de oliebollenkraam. Ook deze ‘winkel’ is essentieel en in het vet zwemmen verse oliebollen. “Natuurlijk is de oliebol essentieel”, lacht oliebollenbakker Ghislaine. “Hoe kan je nou oud en nieuw vieren zonder oliebollen?”