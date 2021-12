Alkmaars stel vervroegde bruiloft en dat was maar goed ook: "We wilden aan de bak"

De twee hadden ook vandaag kunnen trouwen, maar dan had het er heel anders uit gezien. Door de coronamaatregelen had Rosanne haar haar en make-up improvisatorisch moeten doen - kappers en visagisten oefenen immers contactberoepen uit - en ook een feest had er niet in gezeten.

Rosanne en Mike zijn dan ook heel gelukkig met hun besluit, vertellen de twee vandaag in het NH Radio-programma De Ontbijttafel: "Het was een prachtig feest", aldus Rosanne. "We hebben twee dagen volop genoten. Vorige week zaterdag zijn we getrouwd en zondag waren er nog veertig gasten op onze borrel."

Het was 'raar' om afgelopen zaterdag de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te horen. "Aan de ene kant hadden we allemaal herinneringen van de week ervoor, aan de andere kant beseften we ons ook hoe we erbij hadden gezeten als we het niet hadden verzet."

'Iedereen dacht: dat wordt een knalfeest'

Het stel dacht vorig jaar 'honderd procent' goed te zitten door hun bruiloft met een jaar te verzetten. Dat corona een jaar later niet zo'n impact meer zou hebben. "Iedereen dacht ook: dat wordt een knalfeest, dat kan niet anders. Nu blijkt dat toch anders te zijn." Volgens Rosanne zijn we 'een jaar verder, maar geen millimeter opgeschoten'.

Nadat het demissionair kabinet in november bekendmaakte dat horecagelegenheden na 17.00 uur moesten sluiten, besloten Rosanne en Mike het feest te veranderen in een middagborrel. Rosanne: "Dat is toch makkelijker op zaterdag of zondag."

De twee vroegen zich daarna af: "Gaan we rustig zitten wachten tot er weer een persconferentie komt?" Het antwoord daarop bleek 'nee': "Die afwachtende houding waren we na twee jaar zat. We wilden gewoon aan de bak."