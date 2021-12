Droomtransfer van Telstar naar PSV: Arvid Smit slaat 20 jaar later jongensboek open

Eén van de meest spraakmakende Telstar-transfers uit de historie was het. Op de dag af twintig jaar geleden tekende toenmalig Telstar-speler Arvid Smit een contract van vijf jaar bij PSV. "Het is niet geworden wat ik heb gehoopt. Toch had ik het voor geen goud willen missen", blikt Smit terug.