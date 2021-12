Schiphol moet alsnog alle niet-essentiële winkels sluiten

Schiphol zal toch alle niet-essentiële winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole moeten sluiten. Dat zegt demissionair premier Rutte tegen de Tweede Kamer in het coronadebat. Schiphol was uitgezonderd van de harde lockdown in Nederland, maar zal vanaf morgen onder andere vanwege de grote maatschappelijke verontwaardiging de winkeldeuren moeten dichtgooien.

Winkelmedewerkers op Schiphol lieten NH Nieuws weten woedend te zijn over de uitzonderingspositie van de luchthaven. Ze voelen zich niet voldoende beschermd tegen besmettingen, terwijl niet uitgesloten is dat alle reizigers achter de beveiligingscontrole vrij zijn van corona. Een deel van de passagiers die uit hoogrisicolanden aankomen en vrijwillig getest zijn, blijken alsnog besmet te zijn met de zeer besmettelijke omikronvariant. Voldoende veiligheidsmaatregelen Volgens Schiphol werden er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen, zoals mondkapjes, spatschermen en afstandsregels. De luchthaven vond het niet nodig om uit solidariteit met de rest van Nederland de niet-essentiële winkels te sluiten, omdat er hoe dan ook reizigers zijn. Vanaf morgen dicht Schiphol zegt te begrijpen dat de uitzondering vragen opriep en heeft na overleg met het kabinet besloten vanaf morgen de niet-essentiële winkels achter de beveiligingscontrole te sluiten. De horeca blijft wel open. "Dat is van belang voor de reizigers en zeker voor de overstappende passagiers", aldus een woordvoerder. Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is tevreden. Teunissen had al een motie klaarliggen om druk op de regering te zetten om de winkels te sluiten.

"Een terechte reactie van het kabinet, het was duidelijk niet uit te leggen dat Schiphol uitgezonderd is van lockdownmaatregelen", laat Teunissen aan NH Nieuws weten. "Het had Schiphol gesierd als ze maatregelen hadden getroffen. Niet alleen het besmettingsgevaar vermindert hierdoor, het is ook solidair zijn met al die ondernemers die hun deuren dicht moeten houden."

