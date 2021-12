Toeristen verrast door lockdown: "Al 25 kilometer gewandeld"

Pedro uit Spanje is samen met zijn vrouw op bezoek in de stad. Hij geniet, maar het is alles behalve de reis die hij voor ogen had. "Alles is gecanceld", vertelt hij. "We hadden museumboekingen en een trip in de rondvaartboot. Maar goed, we kunnen wandelen en de stad zien." Hij blijft positief en blijkt op zijn eerste dag in de stad al aardig de pas erin gehad te hebben. "We hebben gisteren misschien wel 25 kilometer gelopen, want we kunnen alleen wandelen."

Andere landen

Ook voor de Braziliaanse Giovanna Lima begon haar bezoek in Amsterdam direct nadat de maatregelen in gingen op zondag. "Ik wil het Anne Frank Huis zien, maar dat kan niet", verzucht ze. "Ook de Heineken Experience, maar dat kan ook niet." En hoewel ze erg onder de indruk is van de stad, heeft ze ook al bepaald dat ze haar plezier elders in Europa gaat zoeken. "Wij hebben besloten om andere landen te bezoeken", geeft ze aan. "Frankrijk, Luxemburg en Duitsland zijn niet op slot. Dat is wat we nu kunnen doen."