Terugkijken: NH Sport 20 december

De laatste NH Sport van 2021. In deze uitzending zie je een samenvatting tussen het Amsterdamse VOC en Venlo. Dat is een duel om de koppositie van het vrouwen handbal in de eredivisie. Een portret van de ambitieuze trainer Anthony Correia en uiteraard een Vers Bakkie Pleur.

Verder een reportage over een wonderbaarlijke transfer aan het begin van deze eeuw. Arvid Smit maakte toen de stap van Telstar naar PSV en hij tekende een vijfjarig contract bij de Eindhovenaren.

De eerste NH Sport is om 17.15 uur. Daarna zie je de uitzending elke twee uur in de herhaling. De eerste NH Sport in 2022 is op maandag 10 januari.