Opnieuw streep door Jumping Amsterdam

De afgelopen editie van Jumping Amsterdam werd ook al afgeblazen. "Het is niet te geloven dat het voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan", zegt sportief directeur Irene Verheul. "Ieder mogelijk scenario is besproken, maar Jumping Amsterdam is een evenement waarin het samenbrengen van mensen en genieten van topsport voorop staat. Dat is op dit moment helaas niet mogelijk. Het is een flinke tegenslag voor iedereen.”

Ondanks de moeilijke tijd kijkt de organisatie alvast vooruit. “We laten ons niet uit het veld slaan en komen in 2023 ijzersterk terug!”