Honderdduizenden mensen zien video reactie Bergense familie op winst Verstappen

Een video van de huiskamer van de familie Van Vleuten in Bergen is wereldwijd al meer dan 500.000 keer bekeken. Vader Chris plaatste een camera om te filmen hoe zijn gezin vorige week zondag intens meeleefde met de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Abu Dhabi.

"Ik krijg reacties van over de hele wereld. Het is echt heel leuk", zegt Chris van Vleuten - vader van het gezin en maker van de video - tegen mediapartner Duinstreek Centraal.

Chris installeerde een GoPro camera in zijn huiskamer omdat 'we van tevoren wisten dat Max Verstappen misschien wel wereldkampioen zou worden'. Hij wilde de reactie van hem en zijn gezin op video hebben om later nog eens terug te kijken 'op een misschien wel historische race'.

'Altijd met video bezig'

Volgens Chris kijken zijn familieleden niet meer op van een camera in huis. Hij heeft een videoproductiebedrijf en is 'altijd met video bezig'. Tijdens de 'zinderende race' was zijn familie de camera volgens Chris dan ook alweer 'helemaal vergeten' en toen hij de beelden terugkeek, kwam hij op het idee ze op YouTube te plaatsen.

"Het wordt blijkbaar erg gewaardeerd, de teller van het aantal views begon meteen te lopen", zegt Chris.

Zie hieronder de reactie van familie Van Vleuten op de winst van Max Verstappen: