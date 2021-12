Papegaaiduiker uitgezet naar zee nadat dier waterdicht verenpak kreeg door wasbeurt

De begin deze maand op Texel aangespoelde papegaaiduiker is afgelopen weekend weer naar zee gebracht. Dat laat Ecomare weten. Het dier werd gevonden in het schuim op het strand en moest eerst op krachten komen. Nadat hij was hersteld en aangesterkt bij Ecomare, kon hij worden gewassen. Daarna kon hij worden uitgezet.

Papegaaiduikers komen normaal gesproken niet aan land in Nederland. Vermoedelijk is het dier uit koers geraakt door de harde wind. "In deze tijd van het jaar verblijven ze sowieso constant op zee", zei Ecomare eerder. "Het zijn echte zeevogels, die alleen in het broedseizoen de kust opzoeken. Dat is dan niet op onze zandstranden, maar op rotskusten in het noorden, onder andere bij Engeland."

Sonde

De gestrande papegaaiduiker werd opgevangen door Ecomare. Hij kreeg eerst zalmpap en later - toen hij niet meteen zelf at - vispap via een sonde in zijn maag. Na een aantal dagen ging hij zelf visjes eten. Toen het beter ging met het dier, is advies gevraagd aan onderzoeker Kees Camphuijsen van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ). Volgens hem vinden zeevogels 'prima zelf hun weg op zee' en waren de weersomstandigheden de afgelopen dagen 'heel gunstig' om de vogel vrij te laten.

Vervolgens is het dier gewassen. Hierdoor werd zijn verenpak weer waterdicht. Vaak raakt dit bij zeevogels in de opvang weer lek, daarom moest hij snel hierna worden losgelaten. Ecomare dacht eerst dat er een helikopter nodig was bij het vrijlaten van de vogel, maar dat bleek niet het geval.

De vogel is zaterdag bij de veerhaven uitgezet. Ecomare denkt dat hij vervolgens zelf op weg gegaan naar het noorden, waar hij thuishoort.

Bekijk hieronder hoe de vogel werd vrijgelaten.