Zo komt AZ-trainer Jansen de winterstop door: "Twee weken niets doen lukt mij niet"

Het jaar zit er bijna op voor AZ. Morgen wacht de ontmoeting met FC Groningen en daarna kunnen de spelers genieten van winterstop. Voor trainer Pascal Jansen is de kerstperiode de uitgelezen mogelijkheid om tijd aan zijn gezin te besteden. Toch kan hij het voetbal in de winterstop niet links kan laten liggen.

AZ-trainer Pascal Jansen zit niet stil in de winterstop - NH Sport / Stephan Brandhorst

Gezien de goede vorm van AZ, is het voor de spelers enigszins jammer dat er twee weken niet gevoetbald wordt. "De jongens hebben genoten en zitten in een goede fase", trainer Jansen, die ook in de drukke maanden met weinig tegenslagen te maken kreeg.

De selectie is op de langdurig geblesseerde Jelle Duin en Fredrik Midtsjö na volledig fit. De Noorse middenvelder heeft een ribblessure over aan de wedstrijd tegen Willem II (4-1 winst) overgehouden. "Qua fitheid en vermoeidheid ziet het er hartstikke goed uit."

FC Groningen

Aan de laatste wedstrijd tegen FC Groningen houdt Jansen geen geweldig gevoel over. Daarna rechtten de Alkmaarders de rug en werd alleen van Feyenoord in De Kuip verloren (1-0). Verder bleef de ploeg sindsdien ongeslagen.