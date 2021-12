Derde priklocatie in Zaanstreek-Waterland wordt ingericht, later deze week open

Er komt een extra priklocatie in Zaanstreek-Waterland. "De boostercampagne is in Zaanstreek-Waterland in volle gang", vertelt Maartje Bakker communicatieadviseur van de GGD. "De nieuwe locatie komt in het gemeentehuis van Beemster."

Er moeten veel boosterprikken gezet worden, maar volgens Bakker is er personeel genoeg: "Medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland bieden zich massaal aan voor hulp bij de boostercampagne."

Inzet van defensie

Naast het huidige personeel, wordt in de Beemster defensie ingezet. "Ook vragen we ziekenhuizen in onze regio om ondersteuning van artsen. Zodra de inzet van personeel is georganiseerd, starten we met prikken."

Het is op dit moment alleen mogelijk om met een afspraak de vaccinatie te halen. Dit geldt ook voor een eerste of tweede prik. Mensen met geboortejaar 1962 en eerder zijn eerst aan de beurt.

Purmerend, Zaandam en Beemster

Vanaf vandaag is de nieuwe vaccinatielocatie op het evenemententerrein aan de Purmerenderweg in Purmerend geopend. Ook in Zaandam op de Pieter Ghijsenlaan is het mogelijk een prik te halen. Eerder dit jaar was het sportcomplex in Koog aan de Zaan omgebouwd tot vaccinatielocatie, maar deze blijft nu gesloten.

Ook de pop-uplocaties blijven dicht. De grote toeloop van mensen die een boosterprik wilde halen, zorgde voor onveilige situaties. "Velen hoopten zonder afspraak toch een prik te kunnen halen. Daarom besloten we voorlopig te stoppen met het zetten van coronaprikken op pop-uplocaties, zoals het Dijklanderziekenhuis, de Sultan Ahmet moskee, buurthuis De Pelikaan en Evean Swaensborch."

De locaties zijn elke dag geopend van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. In de Beemster worden hoogstwaarschijnlijk vanaf eind deze week vaccinaties gezet.