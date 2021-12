Winterterras op het Waagplein wordt afgebroken: 'Niet rendabel tijdens lockdown'

Het winterterras op het Alkmaarse Waagplein wordt voor de jaarwisseling alweer afgebroken. Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen er geen gasten meer worden ontvangen in het enorme glazen huis en daarom is het kosten-technisch beter om de boel af te breken, vertelt Ed Schouten van café-restaurant De Waag vandaag aan NH Nieuws.

Hiermee hoopten de ondernemers meer gasten te trekken: "Het is een beetje 'de blinde helpt de dove', vertelde Schouten toen aan NH Nieuws. "Bij ons is het momenteel veel te rustig en het ziekenhuispersoneel heeft het veel te druk." Als het personeel hun snert komt ophalen, zorgen ze 'in ieder geval voor wat reuring in de tent'. "Dat maakt het allemaal veel leuker en gezelliger."

Het plan was dat de ondernemers hiermee door coronamaatregelen verloren inkomsten konden inhalen. Maar vlak nadat het terras was opgebouwd, kondigde het demissionair kabinet de avondlockdown aan. Hierdoor mochten horecaondernemers na 17.00 uur geen gasten meer ontvangen.

Niet bij de pakken neerzitten

Twee weken later kondigde het demissionair kabinet een harde lockdown aan, waardoor horecaondernemers helemaal geen gasten meer kunnen ontvangen. Schouten verwacht dat de horeca 'pas rond 1 maart' weer normaal open kan en noemt het laten staan van het winterterras 'zonde van de centen'. "Het is vandalisme-gevoelig en ik denk dat het toch niet meer open mag", licht hij toe.

Ondanks de coronamaatregelen is Schouten optimistisch: "Ik ben allang blij dat deze maatregelen nu zijn en niet in de zomer." Volgens de ondernemer is de winter 'al een periode waarin we het niet van het terras moeten hebben'. "Ik ga niet bij de pakken neerzitten", besluit de ondernemer. "Mensen kunnen bij ons terecht door eten te bestellen en verder zien we wat de komende tijd ons brengt."

Het winterterras op de Platte Stenenbrug blijft voorlopig wel staan. Ondernemers daar hopen na 14 januari - tot dan gelden de huidige coronamaatregelen in ieder geval - weer normaal gasten te kunnen ontvangen.