GGD start met coronavaccinaties voor kinderen met verhoogd medisch risico

De GGD Hollands Noorden start deze week met coronavaccinaties voor kinderen met een verhoogd medisch risico. Kinderen van vijf tot elf jaar kunnen zich laten vaccineren bij de locatie op Agriport in Middenmeer. De GGD laat weten dat het voor andere kinderen nog niet mogelijk is om een afspraak in te plannen.

Vaccinatielocatie Middenmeer Agriport GGD Hollands Noorden - NH Nieuws

De kinderen die in aanmerking komen voor een coronavaccinatie ontvangen een brief van hun kinderarts. In de brief staat een speciaal telefoonnummer, met daarbij een toegangscode. Met deze code kunnen ouders een afspraak voor hun kind maken om de vaccinatie in te plannen. Bij de vaccinatielocatie in Middenmeer zijn bepaalde momenten ingericht waarin kinderen met een verhoogd medisch risico zich tegen corona kunnen vaccineren. Zij kunnen alleen terecht wanneer ze een uitnodigingsbrief van hun kinderarts hebben ontvangen. Meer maatwerk Dat deze afspraken op één vaccinatielocatie gemaakt kunnen worden heeft te maken met de beperkte groep kinderen die in aanmerking komen, zegt GGD-woordvoerder Harry Katstra tegen de West-Friese redactie. "Alles is momenteel gericht op het massaal vaccineren van ouderen en kwetsbaren met een boostervaccin. Voor deze afspraken is meer maatwerk nodig", legt Katstra uit. "Bij de vaccinaties die gezet worden zit standaard een arts. Ook het prikhokje moet iets anders ingericht worden. Dat kunnen we op één locatie organiseren. Daarom worden deze kinderen alleen in Middenmeer uitgenodigd."