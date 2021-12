Hilversum moet buidel trekken om dienstverlening in coronatijd op orde te krijgen

Wethouder Karin Walters laat weten weten dat de gemeente verwacht dat het 'uitsteleffect' wel voorbij is. Hilversummers gaan weer afspraken maken om hun rijbewijs te verlengen of een paspoort of identiteitsbewijs aan te vragen. De vraag hiernaar stijgt na onzekere coronatijden.

Vanwege het coronavirus en de daarbij gepaard gaande maatregelen waren de loketten minder vaak open en was de fysieke dienstverlening beperkt. Om het zo coronaproof mogelijk te houden kunnen Hilversummers alleen terechtbij burgerzaken voor onder andere paspoorten en rijbewijzen. De loketten waren daarnaast ook minder vaak geopend vanwege het ziekteverzuim van het personeel.

Meer afspraken

Maar de gemeente constateert dat de behoefte om een afspraak te maken weer toeneemt. Voor Hilversum is het onduidelijk hoeveel mensen een trip naar het stadskantoor hebben uitgesteld, maar de kans op een toeloop acht de gemeente groot. Hierbij moet aangetekend worden dat de brief van Walters ruim verstuurd is voor de aankondiging van de nieuwe lockdown.