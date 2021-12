Pleidooi voor extra vaccinatielocatie in Hoorn: "Mensen dicht bij huis vaccineren"

Er moet een extra vaccinatielocatie komen in Hoorn. Daar pleit de Hoornse partij Fractie Tonnaer voor. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders roepen zij de gemeente op om samen met de GGD te kijken naar één of meerdere locaties in Hoorn, om ouderen de mogelijkheid te geven zich dicht bij huis te laten vaccineren.

De GGD staat volgens de Hoornse fractie voor de moeilijke taak om binnen anderhalve maand ongeveer negen miljoen vaccinaties te zetten. RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de boostervaccins dringend nodig zijn, maar het zetten van deze prikken vraagt extra veel tijd en energie van het personeel van de GGD Hollands Noorden.

Er zijn op dit moment twee locaties waar West-Friezen terechtkunnen om gevaccineerd te worden. Lange tijd was de enige mogelijkheid buiten de regio, in Middenmeer. Sinds begin deze maand is daar een locatie in Hem bij gekomen.

Dicht bij huis

Fractie Tonnaer pleit naast deze twee locaties voor een extra vaccinatielocatie in Hoorn. "De inwoners moeten nu voor een boosterprik naar Hem of Middenmeer. Vooral voor oudere inwoners is het reizen daarnaartoe een probleem", zegt fractievoorzitter Roger Tonnaer. "Wij vinden dat Hoorn, met bijna 75.000 inwoners, een eigen vaccinatielocatie moet hebben."

Volgens Tonnaer moeten de Hoornse inwoners op loopafstand een locatie kunnen vinden waar zij gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. "Wij doen daarom een beroep op het college om de GGD te helpen bij het zoeken naar een vaccinatielocatie in Hoorn."

Minder ideale locaties

Mede door de aangekondigde lockdown van het demissionaire kabinet afgelopen weekend zegt de Hoornse fractie dat er sprake is van een noodsituatie. Daarom vindt de partij dat er niet alleen gezocht moet worden naar ideale locaties, maar dat ook minder geschikte locaties kunnen voldoen om iedereen te vaccineren.

"Nood breekt wet", aldus Fractie Tonnaer. "Voor de inwoners is een iets minder ideale locatie beter dan geen locatie. Wij vertrouwen erop dat de gemeente samen met de GGD binnen een week een vaccinatielocatie in Hoorn vindt."

Beperkte capaciteit

Ondanks het pleidooi voor een extra vaccinatielocatie in Hoorn ziet het er naar uit dat deze er niet op korte termijn gaat komen. GGD-woordvoerder Harry Katstra vertelt aan de West-Friese redactie dat hij verrast is door de brief die Fractie Tonnaer naar het college in Hoorn heeft gestuurd.

"Ik hoorde uiteraard al wel wat geluiden van mensen die pleiten voor een extra locatie, maar er zijn natuurlijk meer plaatsen in de regio die dat graag zouden willen", vertelt Katstra. "Op dit moment is alles ingericht op het zo massaal en efficiënt mogelijk vaccineren. Daar kunnen we met vier locaties in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Den Helder, Hem en Middenmeer, red.) aan voldoen."

Het is volgens de woordvoerder niet efficiënt om kleinere, al dan niet tijdelijke locaties op te zetten waar mensen gevaccineerd kunnen worden. Katstra zegt dat de regio Noord-Holland Noord het juist goed doet en op dit moment boven de landelijke norm zit voor het aantal vaccinaties dat gezet kan worden. En dat geldt ook voor de reistijd die mensen nodig hebben om naar een vaccinatielocatie te komen.