De Peiling: ik kies voor 'Beter Leven'-vlees met kerst

Nog even en dan kunnen we weer aanschuiven bij het kerstdiner. Traditiegetrouw zal bij veel gezinnen het gourmetstel op tafel staan of wordt de kalkoen aangesneden. De Dierenbescherming attendeert erop dat als je vleesinkopen doet voor de feestdagen, je moet opletten op hoe dat dier heeft geleefd. Zij zien graag dat mensen ook met kerst kiezen voor het Beter Leven-keurmerk.

Hoewel vlees eten geen dagelijkse kost is voor 8 op de 10 Nederlanders, speelt vlees nog vaak een hoofdrol met kerst. Een varkensrollade, mini-hapjes op de gourmetplaat of toch die gevulde kalkoen op tafel. Met de feestdagen eten we meer vlees dan op een niet-kerstdag. De Dierenbescherming wil dat we ons meer gaan verdiepen in het leven van het dier achter dat stukje vlees wat we kopen, ook met de feestdagen. Over hoeveel ruimte het beschikte en of het ook naar buiten kon.

Supermarkt kalkoenen een ster

Met het 1 ster Beter Leven keurmerk maak je volgens De Dierenbescherming al verschil. Met 3 sterren Beter Leven producten is de meeste aandacht uitgegaan naar dierenwelzijn. Ook Wakker Dier houdt zich bezig met het diervriendelijker vlees rondom de feestdagen. De dierenwelzijnsorganisatie wil voor kerst 2022 dat alle kalkoenen uit de supermarkt minimaal één Beter Leven-ster dragen. "Kalkoen zonder keurmerk verdwijnt straks helemaal uit het schap en dat scheelt een hoop leed", aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.